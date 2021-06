Meteo, le previsioni per lunedì 14 giugno

Ancora bel tempo sull'Italia nei primi giorni della prossima settimana. L'anticiclone che nelle ultime 24 ore si è rinforzato sulla Penisola porterà stabilità ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le Regioni. Ecco le previsioni per domani, 14 giugno.

Nord

Tempo soleggiato, con una leggera e temporanea attenuazione del caldo grazie a una moderata ventilazione da Est o da Nord-est, attivata dal transito di un'area depressionaria in arrivo dall'Europa orientale. Temporanei e locali addensamenti nel pomeriggio nelle zone alpine, ma il rischio di brevi acquazzoni è basso. Sulla Pianura Padana e sulle Regioni adriatiche temperature alte ma in calo, con valori in media non oltre i 26-28 gradi (previste, in alcune zone, punte fino a 31-32 gradi).