Saman Abbas, riprendono le ricerche intorno alla casa

Secondo gli inquirenti, la giovane - scomparsa da oltre un mese da Novellara (Reggio Emilia) - sarebbe stata uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato in Pakistan. Nella giornata di domani, 9 giugno, arrivano anche i cani molecolari

Nella mattinata di oggi, 8 giugno, sono riprese le ricerche di Saman Abbas, la giovane scomparsa da oltre un mese da Novellara (Reggio Emilia) e che secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato in Pakistan. I carabinieri stanno eseguendo alcuni carotaggi del terreno, in una zona agricola intorno alla casa della ragazza: gli inquirenti sono convinti di poter trovare lì il corpo. Domani è previsto l'arrivo dei cani molecolari delle unità cinofile e l'utilizzo di un elettromagnetometro, strumento in grado di scandagliare in profondità il sottosuolo fino a cinque metri.