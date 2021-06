Regina Baresi: "Addio calcio, ora penso alle donne e alle bimbe"

Dopo 17 anni sui campi, Regina Baresi, storica capitana nerazzurra, lascia il calcio giocato: l'annuncio arriva via social con una toccante testimonianza, una dichiarazione d'amore per i colori dell'Inter e un impegno futuro ad aiutare le bambine che vogliono giocare a calcio a realizzare il loro sogno

Regina Baresi, maglia numero nove, attaccante con 120 gol all'attivo nella sua carriera di calciatrice, figlia e nipote d'arte, ha deciso: a 30 anni è arrivato il momento di fare una nuova scelta. Proprio nel momento in cui per i colleghi maschi inizia la carriera, per lei arriva quello di lasciare. Coplici gli ingaggi, ben diversi fra i generi, che impediscono alle donne di dedicare la loro "vita adulta" a uno sport professionistico ma non abbastanza retribuito. Meglio inserguire altri sogni, con buona pace dei sacrifici che si sono fatti per arrivare fin qui.

La lettera

"Caro calcio, dal momento in cui ho indossato per la prima volta le scarpe con i tacchetti e ho iniziato a fare gol, sapevo che saresti stato per me la passione più grande della vita, una passione a cui ho dato tutto. Ma ora ho capito che è arrivato il momento di fare una scelta, una scelta per il mio futuro, è il momento di lasciarti. Sono nata con i colori nerazzurri addosso... il blu e il nero saranno sempre i miei colori, il calcio sarà sarà sempre la mia vita, l'Inter sarà sempre casa mia. Il mio viaggio però continua. Porterò con me tutta la mia esperienza e i miei ricordi e grazie a questi cercherò di ispirare tutte le bambine che stanno inseguendo il loro sogno. Darò il mio contributo al calcio femminile e lotterò fino a quando non avrà l'importanza che merita".