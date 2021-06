L'anticiclone africano ha perso energia ed una perturbazione ha portato nubi e temporali soprattutto sulle regioni del Nord. Questa incertezza ci accompagnerà per gran parte della nuova settimana. Lunedì 7 giugno il meteo sarà ancora molto variabile. Rovesci e temporali saranno frequenti nelle ore pomeridiane su gran parte dell'arco alpino, prealpino e su molti tratti di pianura specie su quelle del Triveneto. Localmente i fenomeni saranno forti con improvvisi nubifragi e grandinate. Situazione instabile anche sulle regioni centrali, in particolare sulle aree interne e la dorsale appenninica, dalla Toscana, alle Marche e dall'Umbria fino al Lazio. Sempre nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi raggiungeranno il Sud specie la Campania, la Basilicata e la Puglia, mentre su Calabria e sulle due Isole Maggiori il meteo sarà più tranquillo e in parte anche soleggiato.

Le previsioni al Nord

Tempo variabile con insidie di maltempo al Nord Est. Dal pomeriggio piogge e temporali su Alpi, Prealpi con sconfinamento fino in pianura. Massime comprese tra 23 e 27 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata capricciosa con possibilità di piovaschi e temporali su Appennino toscano, umbro e laziale. Piogge anche in Abruzzo. Massime bassine per il periodo e comprese tra 22 e 25 gradi.

Le previsioni al Sud

Non va meglio neanche al Sud. Possibili piogge su Campania interna, Molise, Basilicata, Puglia settentrionale. Massime comprese tra 24 e 28 gradi.