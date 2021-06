Borsa Kelly di Hermes in regalo per anniversario, bufala su Whatsapp

Sta diventando virale un messaggio su Whatsapp che promette una borsa Hermes "Kelly" in regalo. Si tratta chiaramente di una truffa, collegata al presunto anniversario dell’azienda di moda che con questa iniziativa di marketing vorrebbe omaggiare i suoi clienti ed estimatori. Una bufala a tutti gli effetti, anche considerando che è un prodotto di marca, dai costi elevati e, per molti, davvero proibitivi: parliamo di diverse migliaia di euro, per i vari modelli.

Attenzione: Non fornire dati personali

Se si riceve il messaggio e si risponde si rischia di mettere in pericolo la propria sicurezza digitale. Perchè per ricevere la borsa Hermes bisogna rispondere ad un semplice questionario e poi viene richiesto un piccolo esborso per la consegna del regalo. Da quel momento gli utenti andranno a fornire a soggetti terzi i dati della propria carta di credito. Così facendo il rischio è di vedere il proprio conto corrente prosciugato. Del resto basta andare sul sito ufficiale Hermes e verificare che non c'è nessuna promozione riguardante la borsa "Kelly".