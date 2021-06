Meteo, le previsioni di giovedì 3 giugno e del weekend

Giovedì e soprattutto venerdì le temperature saranno in forte aumento con valori diurni fino a 30-31 gradi anche al Nord. Ma dopo il picco del caldo già nel weekend è atteso un deciso peggioramento. Da domenica piogge e temporali sono attesi su mezza Italia

Il prossimo weekend sarà caratterizzato da un tempo a due facce: sabato si avrà l'apice dell'ondata di caldo africano, da domenica inizierà invece una fase fortemente temporalesca almeno su mezza Italia. L’ondata di calore africano che inizierà giovedì e durerà tre giorni, avrà il suo apice nella giornata di sabato con temperature massime fino a 33 gradi al Nord e fino a 31 al Centro-Sud. Da domenica il tempo tornerà a cambiare: l’ingresso di aria più fresca di origine atlantica connessa ad una perturbazione, favorirà la formazione di numerosi temporali che nelle ore pomeridiane scoppieranno su Alpi, Prealpi e Appennini centrali. Localmente i temporali potranno spingersi fin verso le zone pianeggianti, accompagnati anche da grandinate e improvvisi colpi di vento. Nelle aree di maltempo le temperature subiranno un’importante diminuzione. Questa situazione molto instabile si accentuerà ulteriormente nella prossima settimana, pur sempre in un clima relativamente caldo.

Le previsioni al Nord

Alta pressione in aumento con tempo stabile e in gran parte soleggiato. Variabile sulle Alpi occidentali e Appennino settentrionale con possibili piovaschi pomeridiani. Sole lungo le coste. Massime in aumento e comprese tra 26 e 30 grad.

Le previsioni al Centro

Tempo molto simile anche sulle regioni centrali con tanto sole e temperature che la prima volta potrebbero toccare i 30 gradi. Maggiore nuvolosità sulle coste tirreniche e possibili piogge pomeridiane sui rilievi appenninici. Massime in aumento.

Le previsioni al Sud

Giornata fotocopia anche al Sud con prevalenza di sole salvo variabilità più accentuata sui rilievi. Massime in aumento ma mano caldo rispetto al Centro Nord con valori compresi tra 23 e 28 gradi.