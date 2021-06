Annullato Palio di Siena del 2 luglio a causa delle misure anti Covid

Nella sua storia il Palio di Siena non si era corso solo in occasione di eventi straordinari. In forse anche il secondo appuntamento con la tradizione della gara con i cavalli, fissato per il 16 agosto

Il Palio della Madonna di Provenzano del 2 luglio non si correrà. Lo ha deciso il Comune di Siena a causa della pandemia di Covid-19 in atto. Favorevole la maggioranza, mentre il gruppo del Pd al momento del voto ha lasciato l'aula. In forse anche il secondo appuntamento con la gara in piazza del Campo, fissato per tradizione il 16 agosto in onore della Madonna dell’Assunta. L'assemblea comunale cittadina in una delibera ha dato mandato al sindaco Luigi De Mossi, previa consultazione con le autorità di pubblica sicurezza, di annullare anche il secondo appuntamento con il Palio. Il primo cittadino si è riservato di decidere alla fine dello stato di emergenza e quindi dopo il 31 luglio. Nel 2020 le due carriere del Palio di Siena non sono state disputate a causa del Covid. Solo le guerre, la morte di un granduca e le epidemie hanno finora fermato il Palio di Siena.

Breve storia del Palio di Siena

Il primo Palio con i cavalli venne svolto con certezza nel 1633. La corsa e i suoi preparativi sono una celebrazione secolare a cui partecipa un po’ tutto il popolo senese. La città toscana è infatti divisa in 17 contrade con tanto di confini stabiliti nel 1700. La contrada senese è di fatto un piccolo Stato. E’ retta da un Seggio con a capo il Priore. Alla ‘Giostra’ del Palio partecipa un capitano coaudiuvato da due o tre contradaioli detti ‘mangini’ o ‘tenenti’. Ogni contrada a Siena possiede una chiesa, una sede ufficiale e un museo. In quest’ultimo sono esposti i drappelloni delle vittorie conseguite, i costumi e le bandiere. La contrada dell’Oca è finora in testa nelle vittorie per questa competizione: 63 i palii vinti. Quella dell’Aquila è fanalino di coda con 24 gare come trionfatrice.