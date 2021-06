Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro: c'è anche John Elkann

I nuovi Cavalieri del Lavoro

Si va dai profili più noti come quelli di Elkann, Donnet e Gubitosi, a quelli meno noti come quello di Marco Checchi, ad di Pelliconi & C. Spa, leader nella produzione di capsule in metallo e plastica per il settore beverage. Ci sono anche il vice presidente di Erg, Alessandro Garrone, e Paolo Gentilini, presidente e ad di Biscotti P. Gentilini, azienda di famiglia attiva dal 1890. Poi, per citarne alcuni, ci sono Giovanni Manetti, toscano, presidente del consorzio Vino Chianti Classico; il genovese Alessandro Garrone che appartiene, assieme al fratello Edoardo, alla terza generazione di una delle principali dinastie imprenditoriali della Liguria ed è vice presidente esecutivo e Presidente del Comitato Strategico di Erg. C'è nella lista anche Maria Cristina Piovesana, presidente di Alf Uno, azienda di famiglia attiva nell'arredamento di design che con i marchi AlfDafrè, Alfitalia e Valdesign è presente negli arredi per la zona notte, la zona giorno e il settore cucine.