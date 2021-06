Ex Ilva, oggi i sindacati incontrano l’azienda

A un giorno dalla storica sentenza di condanna sulla gestione Riva dell'ex Ilva, è atteso per le 9.30 di oggi, a Taranto, un incontro tra sindacati metalmeccanici e Acciaierie d'Italia. Vari i temi sul tavolo: dai licenziamenti alla situazione delle imprese appaltatrici. Uilm Taranto: “È ora che lo Stato agisca in tempi rapidi"

A un giorno dalla sentenza di condanna sulla gestione Riva dell'ex Ilva , stamattina a Taranto, alle 9.30, è previsto un incontro tra sindacati metalmeccanici e Acciaierie d'Italia - la nuova società creata lo scorso aprile da ArcelorMittal Italia e da Invitalia - per provare a riprendere i rapporti dopo i conflitti degli ultimi giorni. All'ordine del giorno ci sono vari temi e i sindacati metalmeccanici sintetizzano così il pacchetto: licenziamenti, definiti "discriminatori", integrazione salariale ai dipendenti di Acciaierie d'Italia in cassa integrazione, corresponsione dell'una tantum del 3% in base all'accordo del 2018, situazione delle imprese appaltatrici, definita "al limite del collasso", comandate in fabbrica durante gli scioperi.

Sindacati: "È ora che lo Stato agisca"

approfondimento

Dall'Italsider alle condanne dei fratelli Riva: storia dell'ex Ilva

“È ora che lo Stato agisca in tempi rapidi e dica qual è il futuro per Taranto - afferma Antonio Talò, segretario Uilm Taranto, a proposito degli sviluppi attesi ora dopo la sentenza - ci sono le risorse ma serve un progetto fattibile, credibile e che risolva per sempre il problema delle emissioni nocive. Il nostro appello dal presidente Draghi al ministro Giorgetti e al Governo tutto, è chiaro: se è vero che volete risolvere una storia che si trascina da 9 anni, battete un colpo, ora dovete farlo". "Adesso la politica assuma la responsabilità di atti consequenziali rispetto a questa storica sentenza - dicono inoltre il segretario Cgil Taranto, Paolo Peluso, e il segretario Fiom Cgil Taranto, Giuseppe Romano - e che finalmente si possa ridiscutere di ambiente e lavoro eliminando questa immorale scelta".

La posizione della Cgil al processo

Sul caso dell'ex Ilva, il 31 maggio sono arrivate le condanne nei confronti dei fratelli Riva, dell’ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, e dell’ex presidente della provincia di Taranto, Gianni Florido. La Cgil si è costituita parte civile nel processo conclusosi ieri in Corte d'Assise e dichiara di averlo fatto "anche per un dovere di rappresentanza rispetto a coloro che sono le prime vittime di un atteggiamento industriale nefasto come dimostrato dalla sentenza di primo grado". Con i suoi avvocati, la Cgil ha assistito in giudizio circa 500 lavoratori ex Ilva che hanno ottenuto il riconoscimento di provvisionali dalla Corte.