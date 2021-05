Incidente sulla autostrada A11 Firenze-Pisa nord. Nel tratto che collega Pistoia e Montecatini Terme si è ribaltato un camion che viaggiava in direzione Pisa. Il mezzo ha disperso parte del carico anche in carreggiata opposta, provocando code. Per questo è stata disposta la chiusura del tratto di autostrada all'altezza del km 30.