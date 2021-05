Caso Fortezza, Italia condannata: "Nella sentenza pregiudizi su donne"

All'Ansa, l'avvocato Titti Carrano - che rappresenta la ragazza - ha spiegato di essere "soddisfatta che la Corte europea dei diritti umani abbia riconosciuto che la dignità della ricorrente è stata calpestata dall'autorità giudiziaria". Quella sentenza, dice Carrano, "ha riproposto stereotipi di genere, minimizzando così la violenza, e ha rivittimizzato la ricorrente, usando anche un linguaggio colpevolizzante". Per questo, l'avvocato si augura che "il governo italiano accetti" la sentenza della Cedu "e non ricorra in Grande Camera", intervenendo affinché "non si riproducano stereotipi sessisti nelle sentenze".

La vicenda giudiziaria

Secondo l'accusa, dopo aver passato la serata insieme, il gruppo di giovani ha fatto ubriacare la ragazza e l'ha portata in un parcheggio vicino alla Fortezza, per poi violentarla. Era il 26 luglio 2008. La presunta vittima ha poi denunciato, e gli accusati sono stati arrestati: per loro un mese di carcere e circa due ai domiciliari. Il processo di primo grado si è concluso il 14 gennaio 2013, con sei condanne a 4 anni e 6 mesi di reclusione e un'assoluzione. Due anni dopo, il 4 marzo 2015, la Corte d'appello ha assolto i sei imputati "perché il fatto non sussiste". La procura generale di Firenze non ha presentato il ricorso in Cassazione, ponendo fine alla vicenda giudiziaria. Nelle motivazioni i giudici hanno parlato di vicenda "incresciosa" e "non encomiabile per nessuno", ma "penalmente non censurabile". Per la Corte, la ragazza con la denuncia voleva "rimuovere" quello che riteneva essere stato un "discutibile momento di debolezza e fragilità".