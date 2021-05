Meteo, le previsioni di venerdì 28 maggio

Venerdì sarà una giornata stabile con temperature calde ma non caldissime. Sarà possibile ancora qualche incertezza a ridosso dei rilievi del Nord, non esclusi dei temporali. Le temperature saliranno di qualche gradi. Questo aumento sarà però solo un fuoco di paglia: l’alta pressione non gode di buona salute. Con un quadro meteo sempre in bilico. Già nel fine settimana è attesa una veloce ma intensa perturbazione che interesserà sabato il Nord e domenica il Centro. Quello che finora è mancato è il vero caldo, rispetto a come eravamo abituati negli ultimi anni. Per le temperature estive dovremmo aspettare almeno fino a venerdì 4 giugno.

Le previsioni al Nord

Tempo generalmente buono specie lungo le coste. Variabile in Valpadana ma senza piogge. Possibili scrosci di pioggia sui settori più orientali e sul basso Piemonte. Temperature massime comprese tra 23 e 28 gradi.

Le previsioni al Centro

Cielo poco o parzialmente nuvoloso senza precipitazioni. Qualche disturbo in più in Appennino, specie settentrionale. Massime in rialzo con valori compresi tra 24 e 28 gradi.

Le previsioni al Sud



Giornata tranquilla e soleggiata. Cieli poco nuvolosi o velati con maggiore variabilità sulla Sicilia. Massime stazionarie tra 24 e 28 gradi.