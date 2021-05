'Ndrangheta, Rocco Morabito trasferito località segreta

Il narcotrafficante calabrese, arrestato il 24 maggio in Brasile, è stato condotto all'aeroporto Castro Pinto di Joao Pessoa ed è stato fatto imbarcare in un aereo dalla polizia federale

Rocco Morabito è stato trasferito dalla polizia federale brasiliana in una località segreta. Il narcotrafficante calabrese, arrestato ieri in Brasile, è stato condotto all'aeroporto Castro Pinto di Joao Pessoa, capitale dello stato di Paraiba, a bordo di un suv bianco scortato da tre suv neri ed è stato fatto imbarcare in un aereo della polizia federale. Il luogo dove è stato trasferito Morabito "non sarà reso noto per la sicurezza del detenuto", hanno detto fonti del ministero della Giustizia.