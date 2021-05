Ciro Grillo e altri 2 indagati chiedono nuovo interrogatorio

Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo , e due suoi amici - Edoardo Capitta e Vittorio Lauria - hanno chiesto alla procura di Tempio Pausania di essere sentiti un’altra volta, la terza in due anni, relativamente alle accuse per violenza di gruppo a danno di una studentessa di Milano. La richiesta è stata avanzata negli scorsi giorni tramite i legali dei giovani. Non è ancora stata fissata una data. Non sarà invece interrogato Francesco Corsiglia, il quarto ragazzo accusato. Slitta così la richiesta di rinvio a giudizio, il cui termine scadeva oggi dopo la seconda chiusura delle indagini di 20 giorni fa.

Gli sviluppi

Ad aprile si è tornato a parlare del caso dopo la pubblicazione, da parte di Beppe Grillo, di un video in difesa del figlio. Il fondatore del Movimento Cinque Stelle in quell’occasione, parlando del figlio e dei suoi amici, aveva detto: “Sono liberi da due anni, ce li avrei portati io in galera. Allora perché non li avete arrestati? Perché vi sete resi conto che non è vero niente, non c'è stato niente perché chi viene stuprato e fa una denuncia dopo 8 giorni vi è sembrato strano”. A far discutere i contenuti delle intercettazioni telefoniche a cui sono stati sottoposti gli indagati e la presunta esistenza di un video delle violenze sessuali che gli amici, secondo i genitori della ragazza, avrebbero “esibito come un trofeo” ai loro conoscenti.