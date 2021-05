1/10 ©Ansa

Dal 22 maggio sono tornati attivi, anche nei fine settimana in zona gialla, tutti i negozi e le attività all’interno dei centri commerciali, finora rimasti chiusi nel weekend. Da parte del mondo della grande distribuzione c’è fiducia in una ripartenza graduale e in sicurezza che possa portare a un ritorno alla normalità

Covid, il calendario delle riaperture