Vaccino, una notte con gli over 18 in fila agli Astraday di Caserta

Nessun timore negli occhi, ma solo la speranza di tornare alla normalità. Sono gli over 18 che hanno potuto ricevere la loro prima dose di vaccino Astrazeneca alla Caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. Merito di ben due open day, organizzati dall’esercito e dall’ASL locale. Quarantuno ore di somministrazioni non stop tra l’11 e il 12 maggio scorso, 24 ore tra il 18 e il 19 maggio e quasi 14mila vaccinati in totale. Numeri notevoli a cui se ne aggiunge un altro: l’età media bassissima, la maggior parte di loro ha, infatti, meno di 30 anni.

Le storie dei giovani vaccinati

Ci sono i neodiciottenni, impazienti di rivendicare il primo diritto conquistato in questa vita post pandemia. Brandiscono la loro tessera sanitaria con la stessa gioia di quando si prende la patente o si va a votare per la prima volta. “Siamo stati svegli fino alle 3 di notte per poterci prenotare”, raccontano due di loro, emozionati come se fossero in attesa di conoscere il loro cantante preferito durante un firmacopie. C’è chi lavora a contatto con il pubblico, in negozi o ristoranti, e desidera vaccinarsi per mettere al sicuro se stesso e gli altri. Chi vive in casa con i nonni e ha paura di metterli in pericolo. “Non vedevo l’ora che arrivasse questo momento, per tutelare i miei familiari”, racconta un diciannovenne.