Meteo, le previsioni di mercoledì 19 maggio

Sole e caldo si faranno ancora desiderare sull’Italia. Nei prossimi giorni le correnti occidentali porteranno nuvolosità, piogge sparse e occasionali temporali. Mercoledì lpiogge e acquazzoni interesseranno il Triveneto con possibili temporali più intensi sul Friuli Venezia Giulia. In seguito il maltempo si sposterà verso il Centro e il Sud della Penisola. Per avere condizioni meteo più stabili bisognerà aspettare il prossimo weekend quando potrebbero arrivare il sole e temperature più calde. Resteranno ancora instabili le condizioni sulle Alpi e localmente sulle alte pianure con formazione di acquazzoni e temporali pomeridiani. In merito alle temperature, l'aria più fresca in arrivo dall'Atlantico porterà un calo diffuso con valori inferiori alla media anche di 4-5 gradi su tutta l'Italia.

Le previsioni al Nord

Instabile sul Triveneto con piogge ed episodi temporaleschi sul Friuli. Rovesci sparsi anche sulla Lombardia e, occasionalmente sull’Emilia Romagna. Più soleggiato sul resto del Nord Ovest. Massime tra 20 e 24 gradi.

Le previsioni al Centro

Piovoso, sin dal mattino su Marche, Toscana e Umbria con rovesci più intensi dal pomeriggio. Altrove più soleggiato ma in un contesto variabile. Massime comprese tra 18 e 24 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo ancora in prevalenza stabile al Sud con possibili piogge sui rilievi appenninici nel pomeriggio. Farà più caldo con massime comprese tra 22 e 27 gradi.