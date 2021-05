Incidente a Ravenna, aereo ultraleggero precipitato: due morti

A bordo c'erano due piloti, quello della scuola di paracadutismo 'Pull Out Ravenna' e un altro pilota salito sul velivolo per una lezione di volo

Un piccolo aereo è precipitato in tarda mattinata non distante dall'aeroporto La Spreta di Ravenna. L'aereo si è incendiato al suolo sbriciolandosi su un'area di campagna a ridosso degli abitati di Fosso Ghiaia e Borgo Faina. Due le vittime a bordo. Secondo quanto riferito da membri dello staff, era decollato dall'aeroporto La Spreta, distante qualche centinaio di metri dal punto dell'impatto. A bordo c'erano due piloti, quello della scuola di paracadutismo 'Pull Out Ravenna' e un altro pilota salito sul velivolo per una lezione di volo.