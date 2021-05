Paolo Rossi, le ultime volontà: rose rosse per le figlie al compleanno

Rose rosse e un biglietto. Paolo Rossi, l’ex calciatore scomparso lo scorso 9 dicembre, tra le sue ultime volontà ha chiesto che le sue figlie, per ogni compleanno, ricevessero un mazzo di fiori e una dedica a suo nome. A raccontarlo è stata la moglie Federica Cappelletti, che in un post su Instagram, in occasione del nono compleanno della figlia Sofia Elena, ha postato una foto della bambina e un messaggio: “Così mi ha chiesto di fare…. così farò per il resto dei vostri compleanni insieme”. E una frase dell’eroe del Mundial 82, dedicata alla bimba: “Auguri mia Principessa. Con tutto l’amore di sempre. Papà" (LA FOTOSTORIA DI PAOLO ROSSI - IL CORDOGLIO SUI SOCIAL)