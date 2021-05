Le previsioni meteo del weekend dall'8 al 9 maggio

Fine settimana con giornate generalmente nuvolose. Schiarite al Centro e al Sud nella giornata di domenica. Temperature in rialzo con massime comprese tra i 19 e i 27 gradi. Venti generalmente deboli e mari da poco a molto mossi

Sarà un weekend generalmente nuvoloso quello di sabato 8 e domenica 9 maggio. Schiarite al Centro e al Sud nella giornata di domenica. Temperature in complessivo rialzo con massime comprese tra i 19 e i 27 gradi. Venti generalmente deboli e mari da poco a molto mossi ( LE PREVISIONI ).

Cieli parzialmente coperti anche al Sud. Nubi sul Meridione dal mattino con aperture maggiori tra Calabria e Sicilia. Condizioni stazionarie nel pomeriggio, con addensamenti sui rilievi appenninici. Stabile anche in serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature in aumento con massime comprese tra i 21 e i 26 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari poco mossi o molto mossi. Qualche nube e 22 gradi a Napoli, stessa temperatura e sole a Palermo.

Poco nuvoloso al Centro. Qualche nube sparsa su tutti i settori dal mattino. Nel pomeriggio proseguiranno le stesse condizioni con qualche pioggia sull’Appennino Centrale. Sereno anche in serata e ancora qualche nube in Abruzzo. Temperature in aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari poco mossi o quasi calmi. Parzialmente nuvoloso e 24 gradi sia a Roma che a Firenze.

Nubi al Nord. Cieli nuvolosi al mattino sulla Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Tempo stabile nel pomeriggio, con cieli poco nuvolosi. Stesse condizioni anche in serata, con maggiori aperture a Nord Est nella notte. Temperature stabili con massime comprese tra 19 e 24 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari poco mossi o mossi. Parzialmente nuvoloso a Milano e Torino.

Le previsioni di domenica 9 maggio

Le previsioni al Nord

Nuvoloso al Nord. Nubi irregolari dal mattino su Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità su tutti i settori. Qualche pioggia in arrivo in serata a Nord Ovest, asciutto altrove. Temperature in aumento con massime comprese tra i 21 e i 26 gradi. Venti deboli o moderati da Sud Est e mari poco mossi o localmente molto mossi. Parzialmente nuvoloso a Milano e Torino, con temperature di 23 e 17 gradi.

Le previsioni al Centro

Sereno al Centro. Tempo stabile al mattino con cieli aperti soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Condizioni stabili anche nel pomeriggio, con qualche possibile addensamento nelle aree interne. Tempo asciutto in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in aumento con massime comprese tra i 22 e i 27 gradi. Venti deboli o moderati da Sud Est e mari poco mossi o mossi. Per lo più soleggiato a Roma e a Firenze, con massime di 25 e 27 gradi.

Le previsioni al Sud

Sole prevalente al Sud. Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni. Qualche nube nel pomeriggio, con tempo asciutto. Condizioni di stabilità anche in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stazionarie con massime comprese tra i 22 e i 27 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari poco mossi o mossi. Sole e 23 gradi sia a Napoli che a Palermo.