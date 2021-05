I biscotti di Telethon tornano in piazza il 15 e il 16 maggio

Nel mese della festa della mamma Telethon torna in campo per raccogliere fondi. Disponibili in tre gusti, i biscotti sono il regalo ideale per chi vuole aiutare concretamente la ricerca nella lotta alle malattie rare

Tornano in piazza biscotti della solidarietà. Dopo il successo del weekend del primo maggio Telethon con i suoi tantissimi volontari sarà di nuovo in campo per vendere i biscotti a forma di cuore il cui ricavato sarà usato per la lotta alle malattie genetiche rare. Una nuova campagna dedicata, nel mese della loro festa, alle mamme coraggio, quelle che non si arrendono mai e insegnano ai propri figli, seppur malati, a credere nei propri sogni.

Buoni e Belli

Le scatole di latta, disegnate in esclusiva dall’illustratrice Annalisa Beghelli in tre differenti colori (azzurro per i biscotti al cacao, giallo per i biscotti con gocce di cioccolato, arancione per i biscotti con arance di Sicilia), sono eleganti e curate nel dettaglio, ideali per essere collezionate. All’interno del pack una brochure informativa che racconta i risultati e i successi della Fondazione con un colorato segnalibro da staccare e conservare. Un bel regalo da fare a chi si ama ma soprattutto un aiuto reale a tutte quelle mamme che sperano di poter finalmente trovare una cura per tutte quelle malattie genetiche ancora sconosciute.