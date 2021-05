Primo weekend in zona gialla, quasi 2 mila multe

Feste private da Roma a Napoli

approfondimento

Inter campione d’Italia, questura: "30mila tifosi in strada". FOTO

Non sono mancati i "furbetti": a Roma i carabinieri hanno scoperto due feste private senza distanziamento e mascherine e multato 25 persone. E centinaia di giovani sono stati scoperti dalla Polizia a ballare in una villa a Giugliano nel napoletano. Feste proibite anche a Firenze. Come scrive il Corriere, ci sono stati tre interventi degli agenti nell’arco di una sola notte, con 34 multe ai partecipanti. In questo caso le volanti sono intervenute dopo la denuncia degli inquilini di palazzi in via Roma, via Vallecchi e via San Domenico che non riuscivano a prendere sonno. Problemi anche nelle regioni con maggiori restrizioni, come la Calabria arancione, dove due gruppi di persone sono stati sorpresi a fare un barbecue in un'area da pic-nic e multati. Mentre a Milano tre ristoranti con persone che mangiavano all'interno sono stati chiusi.