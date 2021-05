Meteo, le previsioni di martedì 4 maggio

Martedì 4 maggio alta pressione sempre più presente su tutta l'Italia. Cielo a tratti coperto sulle Alpi, ma con scarse precipitazioni. Tempo in peggioramento sulla Sardegna con piogge che si porteranno entro sera anche sul Lazio e alta Campania. In tarda serata piovaschi sul resto della Campania, in Basilicata e in Puglia (LE PREVISIONI).