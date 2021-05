Dj italiano morto in Francia, si indaga per omicidio

Davide Masitti, 49enne originario di Modena e star della musica elettronica, si era trasferito due anni fa in un piccolo paesino nel Sud-Ovest della Francia. E' morto per una coltellata al fianco. Fermata la compagna che respinge le accuse

Giallo in Francia sulla morte di Davide Masitti, in arte 'Da Frikkyo', dj italiano di 49 anni, originario di Modena, morto martedì scorso nel piccolo paese di Saint Michel de Castelnau in seguito a una coltellata al fianco. Lo riporta 'Il Resto del Carlino'. Sulla morte di Masitti, noto a livello internazionale come veterano della musica elettronica, le autorità francesi hanno aperto un'inchiesta per omicidio volontario. La compagna Anna, 38 anni, originaria di Trieste, sarebbe in custodia giudiziaria.