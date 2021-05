Meteo, le previsioni di lunedì 3 maggio

Le previsioni al Nord

Al Nord bel tempo con cielo poco nuvoloso e temperature massime fra i 16 gradi di Trieste e i 20 di Bologna. Qualche instabilità nel pomeriggio sul Friuli Venezia Giulia, sui rilievi del Triveneto e sull'Appennino emiliano. A Milano cielo sereno al mattino con qualche nuvola nel pomeriggio, a Torino sole tutto il giorno con nubi passeggere a metà giornata.

Le previsioni al Centro

Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro, con un aumento della nuvolosità sulla Sardegna. Temperature miti, con massime comprese fra i 17 gradi di Cagliari e i 21 di Firenze. A Roma nubi sparse al mattino, schiarite nel pomeriggio. Cielo sereno con qualche annuvolamento a Firenze.

Le previsioni al Sud



Al Sud temperature massime fra i 17 e i 21 gradi, con cielo coperto in mattinata in Sicilia e nubi sparse in Calabria. Sulle due regioni qualche pioggia nel pomeriggio. Nubi sparse e cielo coperto a Napoli, con schiarite in serata. A Palermo nuvole e qualche pioggia, in miglioramento verso sera.