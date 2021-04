Primo Maggio, ecco le aperture di supermercati e negozi

Il primo maggio si potrà andare a fare la spesa? Dipende dai supermercati e dalle Regioni. Come era già capitato per il 25 aprile e per le giornate di Pasqua e Pasquetta, le singole Regioni hanno l’autorità di imporre la chiusura delle attività commerciali oppure permettere l’apertura straordinaria anche durante i giorni non lavorativi.

Supermercati a Roma e a Milano

Per quanto riguarda Milano, le aperture dipendono dalle catene di appartenenza, quindi occorre consultare i siti on line dei supermercati per informarsi. Ad esempio, i punti dell'Esselunga resteranno chiusi sabato 1° maggio, mentre domenica 2 osserveranno l’orario normale, dalle 9 alle 20; mentre la maggior parte dei negozi Carrefour resterà aperta anche il primo maggio, così come altre catene, ad esempio i punti Conad. Stessa cosa sarà valida anche a Roma, dove, a seconda degli orari e delle aperture, si chiude entro le ore 21 in modo tale da permettere alle persone di rientrare nelle proprie abitazioni rispettando i limiti del coprifuoco.