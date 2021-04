Genova, sciopero dei lavoratori di Leonardo: corteo in centro

In piazza anche i dipendenti delle ditte che in appalto gestiscono le mense e i servizi di pulizia. Il settore nel capoluogo ligure impiega circa 400 persone, che si occupano di sistemi di logistica per aeroporti e corrieri. Confermato anche l'incontro di venerdì prossimo con il governatore della Liguria, Giovanni Toti

Nuova giornata di sciopero a Genova per i lavoratori di Leonardo contro l'annunciata esternalizzazione delle attività di automazione. Un presidio scattato alle 9 in largo Pertini si è trasformato in corteo verso la prefettura con l'obiettivo di far arrivare a Roma la richiesta di un incontro al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Il settore nel capoluogo ligure impiega circa 400 persone tra ingegneri e tecnici altamente professionalizzati che si occupano di sistemi di logistica per aeroporti e corrieri: "L'automazione resti in Leonardo", è scritto sullo striscione che ha aperto il corteo. In piazza non solo gli addetti del settore, ma anche lavoratori della mensa, delle pulizie e del guardianaggio, oltre a delegazioni dei principali stabilimenti metalmeccanici genovesi, insieme per sostenere la vertenza. Nel mirino dei lavoratori c'è soprattutto l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, accusato di essersi rimangiato le parole sulla centralità della cosiddetta "business unit automation".