Meteo, le previsioni di mercoledì 21 aprile

Ancora un po’ di pazienza. Tra mercoledì e giovedì una nuova perturbazione interesserà l’Italia in questo aprile particolarmente piovoso. Ma nel weekend assisteremo ad una svolta: il ritorno dell’anticiclone con tanto sole e temperature in netto aumento

Il meteo non riesce a stabilizzarsi sull’Italia e il mese di aprile, in alcune aree del Paese, segna il record di piovosità. Da mercoledì è attesa l’ennesima perturbazione con altre piogge, locali temporali e grandinate. Sarà prima interessato il Nord, in una seconda fase anche il Centro. Gli aspetti più stabili della primavera non riescono ancora a concretizzarsi. Da molti giorni nell’area del mediterraneo è posizionato un vortice ciclonico alimentato da masse d’aria fredda provenienti dal Nord Europa. Per un cambiamento più deciso e stabile dovremo attendere il weekend. Mercoledì 21 il nuovo peggioramento interesserà dapprima il Nord Ovest e la Sardegna con piogge irregolari e qualche temporale. Nonostante una lieve instabilità pomeridiana sui rilievi, altrove il meteo ci garantirà comunque una situazione più tranquilla e asciutta.

Le previsioni al Nord

Nubi in aumento e piogge per lo più modeste soprattutto sulle regioni occidentali e i rilievi di Veneto e Friuli. Massime in calo e comprese tra 13 e 18 gradi.

Le previsioni al Centro

Qualche pioggia sparsa sulla Toscana. Sulle altre regioni ancora soleggiato, specie sul versante adriatico. Lazio a rischio piogge. Massime tra 14 e 18 gradi.

Le previsioni al Sud

Situazione più stabile e soleggiata al meridione, salvo nuvolosità più persistente al pomeriggio in area appenninica. Massime in lieve aumento ma ancora piuttosto basse per il periodo e comprese tra 13 e 18 gradi.