Era l'ultracentenaria di Orsara di Puglia, paesino di circa 2000 anime del Foggiano. Si è spenta ieri, 15 gennaio, a 105 anni, compiuti lo scorso 11 novembre, Carmela Zullo, una delle 10 persone più longeve d'Italia. Origini contadine, terza di tre figli, fin da ragazzina ha lavorato in campagna assieme ai componenti della sua famiglia d'origine, poi il lavoro di fornaia, il matrimonio, i figli e il trasferimento in America con il marito, dove ha lavorato in una ditta di elettrodomestici. Poi il ritorno a Orsara, dove si è dedicata di nuovo al lavoro nei campi, che ha portato avanti fino a 85 anni. "In questo momento - ha detto il sindaco Mario Simonelli che al compleanno di novembre la omaggiò con un bouquet floreale - siamo dispiaciuti e proviamo grande affetto verso la famiglia, a cui tutta la comunità porge le condoglianze. Il ricordo di ciò che Carmela Zullo ha significato per tutti noi, con la sua straordinaria forza e il suo esempio di donna e lavoratrice capace di unire una grande famiglia, è quello che resterà per sempre nei nostri cuori".