Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Muore a 105 anni nonna Carmela, tra le 10 persone più anziane d'Italia

Cronaca

Era di Orsara di Puglia, un paesino del Foggiano. Di origini contadine, dopo il matrimonio si era trasferita con il marito e i figli in America per poi fare ritorno nella sua amata terra, dove ha lavorato nei campi fino a 85 anni

ascolta articolo

Era l'ultracentenaria di Orsara di Puglia, paesino di circa 2000 anime del Foggiano. Si è spenta ieri, 15 gennaio, a 105 anni, compiuti lo scorso 11 novembre, Carmela Zullo, una delle 10 persone più longeve d'Italia. Origini contadine, terza di tre figli, fin da ragazzina ha lavorato in campagna assieme ai componenti della sua famiglia d'origine, poi il lavoro di fornaia, il matrimonio, i figli e il trasferimento in America con il marito, dove ha lavorato in una ditta di elettrodomestici. Poi il ritorno a Orsara, dove si è dedicata di nuovo al lavoro nei campi, che ha portato avanti fino a 85 anni. "In questo momento - ha detto il sindaco Mario Simonelli che al compleanno di novembre la omaggiò con un bouquet floreale - siamo dispiaciuti e proviamo grande affetto verso la famiglia, a cui tutta la comunità porge le condoglianze. Il ricordo di ciò che Carmela Zullo ha significato per tutti noi, con la sua straordinaria forza e il suo esempio di donna e lavoratrice capace di unire una grande famiglia, è quello che resterà per sempre nei nostri cuori". 

Cronaca: Ultime notizie

Inchiesta sul Garante della Privacy, cosa viene contestato

Cronaca

Il Garante per la Privacy è al centro di un terremoto giudiziario. Un’indagine della Procura...

Milano, 70enne trovato ucciso in casa: arrestato un giovane

Cronaca

Un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trova spazio la partenza della...

16 foto

Concorsi unici RIPAM 2026, cosa sapere e chi può iscriversi

Cronaca

Il ministero per la Pubblica amministrazione nelle ultime settimane ha indetto e pubblicato i...

Agguato a Foggia, ucciso a colpi di arma da fuoco nipote boss Moretti

Cronaca

Alessandro Moretti, 34 anni, nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti, è stato ucciso...

Cronaca: i più letti