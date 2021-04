Meteo weekend, le previsioni di sabato 17 e domenica 18 aprile

Atteso l'ennesimo peggioramento nel fine settimana sulla Penisola. Sabato sarà caratterizzato da tempo più asciutto al Nord e instabile sul resto del Paese. Domenica invece sostanzialmente compromessa per cielo coperto e maltempo al Centro-Sud Condividi:

La situazione prevista Un flusso di correnti fredde nordorientali continuerà a dirigersi verso il Mediterraneo e l’Italia alimentando un vortice di bassa pressione in grado di condizionare il tempo su molte regioni in particolare al Centro-Sud. Nel dettaglio vediamo il tempo previsto per sabato e domenica.

Sabato 17 aprile Giornata più instabile e con precipitazioni, anche temporalesche, sulla Sardegna e sui settori centro-meridionali adriatici dove invece sono previste precipitazioni solo a carattere sparso. Sul resto delle regioni cielo poco nuvoloso, ma entro sera una copertura diffusa si estenderà al Nordest e in nottata su tutto il Nordovest. Le temperature, in lieve aumento al Centro-Nord e in Sicilia, ma ancora basse per il periodo, oscilleranno nei valori massimi tra i 13 gradi di Trieste e i 18 di Trento, i 17 di Firenze e Roma ai 9 di Potenza. e 17 di Catanzaro.