Striscia la notizia e la gag sui cinesi, l'opinione di Natalia Aspesi

"Io sono totalmente contraria al politicamente corretto, penso che i cinesi si possano prendere in giro esattamente come tutti, con educazione e senza mancanza di rispetto”. Così Natalia Aspesi, a Sky TG24, commenta la notizia dello sketch di Gerry Scotti e Michelle Hunziker che faceva una parodia dei cinesi e per il quale i due conduttori si sono dovuti scusare, dopo le polemiche. Per la storica firma di Repubblica, “le polemiche sono un’invenzione del giornalismo e mentre si perde tempo con queste sciocchezze il mondo crolla e a noi non importa nulla”. Di questi giorni anche la notizia delle scuse di Hank Azaria , doppiatore di Apu, celebre personaggio dei Simpson, accusato di offrire un'immagine stereotipata delle persone indiane.

“Siamo diventati tristi e abbiamo perso l’ironia”

“Io – continua Aspesi - sono vecchia e i giovani per strada me ne dicono di tutti i colori. Ma non me ne importa proprio nulla, anzi mi faccio delle grandi risate”. All’origine di tutto, per la giornalista, non c’è una nuova e più attenta sensibilità: “Al contrario, la sensibilità si perde proprio quando non si sa più accettare l’ironia, abbiamo deciso di essere tristi e contro tutti. Ora ci si indigna per tutto perché si è infelici, l’infelicità incattivisce”. Non ci sono inoltre, per Natalia Aspesi, argomenti tabù o temi su cui non si possa ironizzare: “L’ironia si può fare su tutto, anche sulla morte, è una forma di intelligenza".

"Cretinismo moralista che arriva dall’America"

E le polemiche che hanno toccato anche film come Via col Vento (accusato di razzismo) e romanzi, Natalia Aspesi le liquida con parole chiare: “Siamo sprofondati in un cretinismo totale, queste stupidaggini vengono dall’America, noi siamo cattolici dunque per natura siamo meno moralisti”. E porta l’esempio di Philip Roth che “ha scritto i più bei romanzi americani, dove c’è tanto sesso e certamente anche disprezzo per le donne. Prima lo apprezzavamo mentre adesso non va più bene”. “Io – conclude - faccio tanti auguri ai giovani ma sono felice di essere stata giovane negli anni della libertà: c’era stata la guerra, dovevamo ricostruire tutto ma eravamo più liberi e felici".