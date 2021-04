Esame avvocati 2021, Cartabia firma decreto: prove dal 20 maggio

La ministra della Giustizia ha firmato il decreto ministeriale che fissa al 20 maggio l'inizio delle prove per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, durante l'emergenza sanitaria. Il provvedimento è atteso oggi in Gazzetta Ufficiale. Cartabia: grande sforzo fatto per i giovani, grazie a tutte le forze politiche che hanno saputo convergere