Trentino, uomo aggredisce carabinieri con un'accetta: agente lo uccide

Un 44enne di Pilcante, una frazione di Ala, non si sarebbe fermato all'alt dei militari durante un controllo stradale. Sarebbe quindi scattato un inseguimento. L'uomo si è dileguato, ma i carabinieri sono comunque riusciti a risalire alla sua abitazione e si sono presentati alla porta. Qui, secondo le prime ricostruzioni, sono stati aggrediti con un'accetta e uno dei carabinieri ha esploso un colpo che ha ucciso l'aggressore

Un uomo di 44 anni di Pilcante, una frazione di Ala, in Trentino, è morto dopo essere stato colpito da un proiettile esploso dall'arma di ordinanza di un carabiniere. Secondo le prime informazioni l'uomo, un pregiudicato, non si sarebbe fermato all'alt dei militari durante un controllo stradale. Sarebbe quindi scattato un inseguimento. Il 44enne si è dileguato, ma i carabinieri sono comunque riusciti a risalire alla sua abitazione e si sono presentati alla porta: l'uomo li avrebbe accolti impugnando un'accetta e poi si sarebbe scagliato sull'auto e sui militari. In questo frangente, uno dei carabinieri ha esploso un colpo che ha ucciso il 44enne.