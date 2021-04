Inizio Ramadan 2021, date e orari in Italia

Il mese di preghiera e digiuno osservato ogni anno dai fedeli di religione islamica, secondo le previsioni degli astronomi, inizierà martedì 13 aprile e finirà mercoledì 12 maggio. A causa della pandemia da coronavirus, diversi Paesi stanno studiando misure per evitare che le tradizionali celebrazioni collettive diventino focolai Condividi:

Si avvicina il Ramadan, il mese sacro di digiuno e preghiera celebrato ogni anno dai praticanti di fede islamica. Secondo i calcoli degli astronomi, inizierà martedì 13 aprile e finirà la sera di mercoledì 12 maggio. Per sapere a che ora bisogna pregare e quando è possibile mangiare, esistono diversi siti, tra cui Arab.it e Islamic-Relief.it, dedicati ai fedeli italiani e suddivisi per città e comuni.

Cos’è il Ramadan Nel calendario islamico -Hijiri- il Ramadan cade nel nono mese dell’anno ed è quello in cui si celebra la prima rivelazione del Corano a Maometto, avvenuta 1442 anni fa. Durante il periodo di digiuno dall’alba al tramonto, i musulmani non mangiano, non bevono, non praticano attività sessuale e non fumano. Lo scopo è quello di raggiungere la “taqwa”, la coscienza di Dio. Il digiuno è uno dei cinque pilastri dell’Islam, insieme alla testimonianza di Fede, la preghiera quotidiana, il pellegrinaggio alla Mecca e l’elemosina. Alla fine di ogni Ramadan, si celebra la “Festa della Rottura”, che segna l’inizio di un nuovo mese lunare, il Shawwal. Nel mese sacro, molti Paesi a maggioranza musulmana riducono gli orari di lavoro e molti ristoranti rimangono chiusi durante il periodo del digiuno.

Il calendario lunare e la durata del Ramadan Le date di inizio e di fine del Ramadan non sono sempre le stesse. A differenza del calendario gregoriano, che si basa sulla rivoluzione della Terra intorno al Sole, quello islamico è infatti lunare: prende come riferimento le rotazioni della Luna intorno alla Terra. Per questo, ogni anno, il Ramadan inizia di solito tra i 10 e gli 11 giorni prima di quello precedente. Nel 2020 il mese sacro era stato celebrato dal 23 aprile al 23 maggio. Anche la sua durata è variabile, perché la lunghezza di ogni mese nel calendario lunare dipende dalla luna crescente. Se appare il ventinovesimo giorno, il mese finisce. Altrimenti dura 30 giorni.