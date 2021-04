Sisma L’Aquila, 309 rintocchi e fascio di luce in ricordo vittime

Alle 3 e 32 del 6 aprile 2009 il terremoto provocò morte, distruzione, 100mila sfollati e 1.500 feriti. Dodici anni dopo, il ricordo di chi ha perso la vita sotto le macerie. Anche quest’anno, a causa delle restrizioni anti-Covid, il programma è stato ridotto: annullata, ad esempio, la tradizionale fiaccolata. Il sindaco: “I nostri cari, sacrificati sotto le macerie, sono diventati parte di noi” Condividi:

A 12 anni dal sisma che ha provocato 309 vittime, L’Aquila ha ricordato chi ha perso la vita nei crolli di quel 6 aprile 2009. Per il secondo anno di fila, a causa delle restrizioni anti-Covid, non c'è stata la tradizionale fiaccolata in memoria dei morti. In ricordo di chi non c’è più, però, sono stati suonati 309 rintocchi di campane e da piazza Duomo, cuore del centro storico, un fascio di luce si è stagliato verso il cielo. Davanti alla chiesa di Santa Maria del Suffragio, poi, un vigile del fuoco ha acceso un braciere simbolico. Commozione, emozione e dolore hanno caratterizzato i momenti clou della commemorazione (SISMA L'AQUILA, IL RACCONTO PER IMMAGINI).

Il ricordo 12 anni dopo il sisma approfondimento L’Aquila, 12 anni fa il terremoto che devastò la città Il terremoto ha colpito L’Aquila e 56 comuni nella sua provincia e in quelle di Teramo e Pescara alle 3 e 32 del 6 aprile 2009, provocando distruzione, 309 vittime, 100mila sfollati e 1.500 feriti. La commemorazione per il dodicesimo anniversario del sisma si è svolta nel segno del ricordo ma anche della speranza, sia per la rinascita della città sia per un epilogo positivo della pandemia. Annullata, come detto, la tradizionale fiaccolata per le vie del centro storico e nei luoghi simboli della tragedia, non sono mancati altri omaggi alle vittime. Oltre al vigile che ha acceso il braciere, in una piazza Duomo praticamente deserta, erano presenti il sindaco Pierluigi Biondi, il sindaco di Cugnoli (Pescara) Lanfranco Chiola in rappresentanza dei Comuni del cratere, il prefetto Cinzia Torraco e l'arcivescovo cardinale Giuseppe Petrocchi.

©Ansa