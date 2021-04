Meteo, le previsioni di mercoledì 7 aprile

Attese nevicate sui confini alpini fino a zero metri, sole sul resto del Nord. Tempo instabile al Centro-Sud, dove sugli Appennini è prevista neve sopra i 700-1.000 metri: scenderà sotto i 700 metri su quelli abruzzesi e molisani. Clima freddo di notte e al primo mattino. Venti freddi settentrionali e mari molto mossi

Neve sui confini alpini fino a zero metri, sole sul resto del Nord, instabile al Centro-Sud. Sono queste le previsioni meteo di mercoledì 7 aprile. Atteso clima freddo di notte e al primo mattino, con venti freddi settentrionali e mari molto mossi ( LE PREVISIONI ).

Pressione in aumento al Nord. La giornata trascorrerà con nevicate sui confini alpini fino a zero metri, un cielo a tratti coperto sulle coste adriatiche dell'Emilia-Romagna, tempo sereno o al massimo poco nuvoloso altrove. I valori massimi sono compresi tra i 10 gradi di Trieste e i 13 di Bologna. A Milano cielo sereno e temperature tra -1 e 11 gradi. Situazione simile a Torino, dove però la minima toccherà i -2 gradi.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

In mattinata cielo poco nuvoloso su tutte le regioni del Centro, tranne qualche piovasco sul Sassarese. Nel pomeriggio peggiora su Abruzzo e Lazio meridionale con qualche precipitazione, che diventa nevosa in collina. Più soleggiato altrove. Venti settentrionali. I valori massimi oscillano tra i 6 gradi di Campobasso e i 15 di Cagliari e Roma. Nella Capitale attesa qualche nuvola solo in mattinata. A Firenze cieli sereni e termometro tra 0 e 14 gradi.