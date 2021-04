Cannabis, Perantoni: pdl per regolare coltivazione per uso personale

Una legge per permettere la coltivazione di marijuana per uso personale. Questo è quanto annunciato da Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5S. “La delega alle politiche sulle droghe alla ministra Dadone – ha spiegato - ha aperto una gara a chi è più oscurantista, con punte di prepotenza notevoli. La Corte di Cassazione ha già stabilito i limiti entro i quali è consentita la coltivazione della cannabis per uso personale e presto calendarizzerò la proposta di legge per inserire quei principi nel nostro ordinamento, anche per sostenere il diritto dei malati a curarsi con la cannabis. ".