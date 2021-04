Meteo, le previsioni di Pasqua e Pasquetta

Ribaltone meteo nel weekend di Pasqua. Termina, in prossimità delle festività, il dominio anticiclonico e il caldo anomalo che ci hanno accompagnato per diversi giorni. Da sabato irrompono venti freddi con temporali (e grandinate) sulle regioni centrali. Poi il maltempo si sposterà al Sud con un crollo termico di 10 gradi

Il dominio dell'anticiclone africano sta per terminare. Nel corso del weekend di Pasqua temporali e grandine faranno da apripista ad un temporaneo periodo più freddo e ventoso. Sabato, dopo una mattinata asciutta e in gran parte soleggiata, aria fredda di origine artica entrata dal Nordest e si scontrerà con aria più umida in arrivo dall'Africa. Lo “scontro” si concretizzerà sulle regioni centrali con temporali e locali grandinate. Le precipitazioni entro sera raggiungeranno pure Campania e Puglia mentre al Nord saranno veloci sui rilievi del Triveneto e della Lombardia. L'aria fredda dilagherà in serata e nottata su tutto il Paese quando cominceranno a soffiare venti di bora e grecale

Domenica di Pasqua



Il giorno di Pasqua sarà caratterizzato da un clima ventoso, da un crollo delle temperature anche di 10 gradi, ma pure da un tempo in gran parte soleggiato dopo le ultime piogge mattutine al Sud. Temporali saranno attesi sulla Sardegna centro-meridionale nel pomeriggio. Qualche piovasco localizzato sarà possibile sulla Puglia, la Basilicata, La Calabria e Sicilia. Il clima caldo di questa settimana sarà solo un ricordo e le temperature massime non saliranno oltre i 13 gradi al Nord e i 12-15 al Centro e solo qualche grado in più al Sud.

Il giorno di Pasquetta



Pasquetta sarà una giornata d'attesa. Correnti fredde di provenienza nord europea si tufferanno nell’area del Mediterraneo coinvolgendo in pieno anche il nostro Paese. Sarà l'anticipo di un martedì 6 all'insegna del maltempo invernale su mezza Italia. Verso sera si avvertiranno i primi segnali di un nuovo peggioramento ad iniziare dalle regioni del Nord, con l'arrivo di nuove piogge, ma anche di nevicate fino a quote basse per la stagione. Farà più freddo proseguirà di un contesto più invernale che primaverile.