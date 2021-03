Covid e ospedali sotto stress: cure rimandate e interventi sospesi

Da quando è iniziata la pandemia il Sistema Sanitario Nazionale si è dovuto riorganizzare per poter gestire le ondate dell’emergenza. Per creare posti in terapia intensiva e sub-intensiva sono stati allestiti Covid Hospital da zero, con strutture da campo che in alcuni casi sono già state smantellate, oppure poli fieristici dedicati, ma sono anche stati chiesti enormi sforzi organizzativi agli ospedali pubblici, privati e in convenzione, per far sì che riducessero la normale attività e gli interventi programmati non urgenti in modo da liberare posti letto e personale medico infermieristico che si prendesse cura dei pazienti positivi al virus. Questo però ha causato tempi d'attesa più lunghi per tutti i pazienti affetti da patologie che nulla hanno a che vedere con il Covid, ad esempio quelle oncologiche, e che restano in attesa di potersi curare. (SPECIALE CORONAVIRUS - SPECIALE VACCINI - QUANDO MI VACCINO?).

Aumento e gestione dei pazienti Covid

La missione dell’assistenza sanitaria ai malati Covid durante la pandemia, stando a quanto si legge in alcune comunicazioni ufficiali che le regioni hanno mandato alle strutture sanitarie sul territorio italiano, è “consentire una migliore allocazione centralizzata dei pazienti” e “accoglierli e ad assisterli con tempestività”.

Vista la nuova fase emergenziale, Regione Lombardia ad inizio marzo ha inviato una lettera ai diversi soggetti pubblici e privati che si occupano di sanità con le indicazioni organizzative per l’intera rete ospedaliera. Si entrava infatti in quel momento nel livello di criticità 4A che prevede l’apertura di 1.005 posti letto di Terapia Intensiva e di 7.250 di degenza acuti. La nota era una sorta di aggiornamento rispetto a quanto già comunicato il 24 Febbraio, quando erano state già divulgate le indicazioni per l’assistenza ai pazienti Covid in base al livello 3.

Nella comunicazione si riportava anche un aggiornamento relativo ai ricoveri in terapia intensiva (aumentato in quei giorni di 100 unità nell’arco di 5 giornate, passando da 412 il 26 di Febbraio a 512 il 3 di marzo).

Il messaggio risultava chiaro: era indispensabile che da subito e in tutte le strutture lombarde, pubbliche e private a contratto, venissero rese disponibili risorse e messe a disposizione delle centrali di coordinamento acuti e delle terapie intensive.

Comunicazioni simili a questa sono partite da diverse regioni italiane verso i presidi sanitari.