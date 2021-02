Covid e Sistema Sanitario, 20 miliardi di Euro per la salute

Ad un anno dalla comparsa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in Italia possiamo fare alcune considerazioni su come sia stata gestita sul fronte sanitario e soprattutto su cosa migliorare in futuro, anche in vista delle numerose risorse previste dall’attuale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per saperne di più ne abbiamo parlato con Marta Marsilio e Anna Prenestini del Dipartimento di Economia Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli studi di Milano e membri di HEAD - Centro di ricerca e alta formazione di Health Administration Università degli Studi di Milano, nonché autrici del libro “Il management delle aziende sanitarie in tempo di crisi: Sfide e soluzioni gestionali e operative all’emergenza Covid-19”.

Esistono le risorse economiche per migliorare il nostro Sistema Sanitario Nazionale? L’attuale versione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina alla Missione Salute circa 20 miliardi di Euro. Di tali fondi 7,9 miliardi sono destinati al rafforzamento dell’assistenza di prossimità e alla telemedicina mentre 11,82 miliardi vanno alla ricerca e digitalizzazione dell’assistenza sanitaria. Il programma di riforme è ambizioso e comprende il rafforzamento del sistema ospedaliero (in particolare attraverso un ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere), di quello territoriale (con la creazione di case delle salute per il potenziamento e integrazione delle risposte di natura sanitaria e socio-sanitaria), il rafforzamento in termini numerici e di formazione del personale del SSN, la riforma del sistema di sanità pubblica per rafforzare resilienza e tempestività di risposta ad emergenze sanitarie e lo sviluppo della sanità digitale. E’ programma di governo presieduto da Mario Draghi, sempre in queste prime battute, confermare questi indirizzi verso un potenziamento della sanità territoriale e dell’assistenza al domicilio, grazie anche al contributo decisivo della tecnologia in modo che la “casa” dei pazienti possa diventare “il principale luogo di cura”. Si tratta di un programma molto esteso e ambizioso. Per fare in modo che esso possa trovare adeguata attuazione negli orizzonti temporali è necessario tenere in considerazione due aspetti fondamentali. Il primo è che nel nostro SSN esistono già molte best practices di sanità territoriale che possono essere assunte come riferimento per poi andare a definire linee guida nazionali per la loro applicazione su tutto il territorio in una logica di equità di accesso alle cure. Si pensi alle case della salute, esperienze già radicate e funzionanti con successo in molti contesti regionali e agli Ospedali di Comunità (es. Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, ecc.), alla peculiare organizzazione dei distretti e della prevenzione della regione Veneto che ha dato ottimi risultati nelle fasi di screening dei pazienti Covid e oggi nella gestione del piano vaccinale. Lo stesso dicasi per la telemedicina; molte realtà hanno avviato efficaci sperimentazioni per le tele-visite e tele-consulti anche in assenza di tempestivi quadri normativi nazionali e regionali. Questo patrimonio di esperienze e professionalità deve essere adeguatamente valorizzato in una logica di confronto e dialogo tra il piano nazionale e le realtà regionali/aziendali che rappresentano una ricchezza del nostro SSN. Si deve rafforzare e consolidare una governance partecipata tra il “centro” e le regioni, in una logica di collaborazione orientata alla massimizzazione del bene pubblico “salute”. In secondo luogo, le riforme proposte richiedono un fortissimo cambiamento nella modalità di progettare e implementare i servizi sottostanti, con un forte coinvolgimento dei professionisti sanitari e dei manager delle aziende. La rivoluzione digitale della sanità prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non si conclude con l’acquisto di nuove tecnologie (dai kit per il monitoraggio domiciliare, ai sistemi per la digitalizzazione dei flussi amministrativi e clinici, alle grandi attrezzature); paradossalmente, la fase di investimento in tali dispositivi è il pezzo più semplice della “rivoluzione”. L’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche, dalla telemedicina al telemonitoraggio, rappresenta un’opportunità per migliorare e incrementare i servizi erogati e garantire una risposta efficace ed efficiente a problemi complessi nei diversi livelli di assistenza (ospedaliera, extra-ospedaliera, territoriale).