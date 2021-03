Meteo, le previsioni di giovedì 25 marzo

Giovedì sarà una giornata soleggiata e stabile su tutta Italia. Ci sarà un vero e proprio boom delle temperature che saliranno di diversi gradi toccando punte di 20-21°C. Vivremo quindi il volto migliore della primavera con clima caldo di giorno, ancora fresco nelle prime ore del mattino. L’aumento sarà importante su molte località del Centro Nord dove i termometri registreranno i 19-20 gradi come ad esempio a Milano, Torino, Bologna, gran parte della Toscana. Solo qualche grado in meno al Sud ma anche qui il clima sarà decisamente più mite rispetto ai giorni scorsi. Il progressivo consolidamento dell'anticiclone favorirà nei prossimi giorni un tempo piu' stabile, spesso soleggiato e soprattutto senza piogge. Questa situazione verrà garantita anche nel weekend 27-28 marzo che trascorrerà quindi con prevalenza di bel tempo salvo più nubi sulle regioni settentrionali.

Le previsioni al Nord

Tempo in buona parte soleggiato con nubi e velature sulla Liguria ma senza precipitazioni. Massime in ulteriore lieve rialzo con valori tra 16 e 20 gradi.

Le previsioni al Centro

Bel tempo grazie alla presenza dell’alta pressione. Nuvole di poco conto sulla Toscana e in Appennino ma senza piogge. Temperature in aumento con punte di 18-10 gradi. Caldo in Toscana.

Le previsioni al Sud

Migliora il tempo anche al Sud anche se insisteranno molte nuvole e qualche debole precipitazione su Campania, Lucania, Calabria, bassa Puglia. Massime tra 14 e 18 gradi.