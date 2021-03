Meteo, le previsioni di mercoledì 24 marzo. VIDEO

Ultimo strascico di maltempo al Sud e venti forti su buona parte del Paese. Da mercoledì rinforza l’anticiclone con bel tempo ovunque e temperature in deciso rialzo. Parte in grande stile la primavera con punte di 20 gradi al Centro Nord

La lunga fase di tempo invernale ha le ore contate. Da mercoledì l'anticiclone riuscirà a proteggere tutto il nostro Paese garantendo tempo asciutto e temperature in deciso aumento. Soffieranno ancora venti settentrionali in attenuazione nel corso del giorno. Le temperature sotto media saranno sostituite da correnti più miti. Al Nord e su gran parte del Centro il clima si addolcirà. Sarà finalmente un ritorno alla primavera: a partire da mercoledì le temperature massime saliranno fino a 16-18 gradi su gran parte delle regioni centrali e settentrionali, rimarranno ancora un po' sotto tono al Sud.

Il fine settimana

Entro il weekend il clima mite e il tempo soleggiato avranno avvolto praticamente tutto il Paese. Le temperature avranno un ulteriore incremento con punte di 20 gradi al Nord, in Toscana, sul Lazio e su molte regioni del Sud. Anche i valori notturni ,dopo un avvio ancora piuttosto freddo, cominceranno a salire di 6-8 gradi sopra lo zero (a partire da giovedì).

Le previsioni al Nord

Rinforzo anticiclonico con clima soleggiato e mite. Qualche disturbo in più sulla Liguria ma in un contesto asciutto. Temperature in aumento con valori diurni compresi tra 13 e 18 gradi, freddino la mattina.

Le previsioni al Centro

Tempo variabile (sole e nuvole) sull’area adriatica, decisamente più soleggiato su quella tirrenica. Venti in diminuzione. Massime in aumento e comprese tra 12 e 17 gradi.

Le previsioni al Sud

L’area più penalizzata rimane il Sud ma in una situazione che migliorerà con il passare delle ore. Le piogge saranno assenti ma molte nuvole interesseranno ancora la Puglia, La Calabria e la Sicilia. Massime in aumento ma ancora sotto tono comprese tra 10 e 15 gradi.