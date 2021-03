Meteo, le previsioni di martedì 23 marzo. VIDEO

Le correnti fredde che hanno portato nel weekend la neve a bassa quota, interesseranno l’Italia ancora per qualche giorno. Martedì un nuovo impulso gelido si farà strada sull’Italia coinvolgendo soprattutto il Sud. Saranno frequenti piogge sparse e nevicate a quote collinari sull'Appennino centro-meridionale. Le temperature saranno sotto la media di 4-6- gradi con punte anche superiori al Meridione. Nella seconda parte della settimana farà più caldo ma l’anticiclone non sarà in “piena forma”. Il miglioramento del tempo sarà più deciso al Nord ma l’evoluzione meteo - a medio termine- rimane ancora incerta. Già nel weekend potrebbe farsi strada una nuova perturbazione.

Le previsioni al Nord

Cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Nuvole di poco conto sulla Liguria e senza precipitazioni. Massime in leggero rialzo con valori compresi tra 13 e 17 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo variabile sull’area adriatica, più stabile e soleggiato su quella tirrenica. Ultime piogge sull’Abruzzo e neve a quote medio basse. Massime comprese tra 11 e 15 gradi.

Le previsioni al Sud

Meridione ancora penalizzato dal maltempo con piogge tra Puglia, Calabria ionica e Sicilia. Neve al di sopra degli 800 metri su Molise e Basilicata. Massime senza variazioni e comprese tra 8 e 12 gradi.