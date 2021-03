Meteo, le previsioni di venerdì 19 marzo

Vortice ciclonico sull'Italia. Tempo instabile sull'arco alpino con deboli nevicate. Nel corso del giorno tenderà a peggiorare su Sardegna, Lazio, Marche meridionali, Abruzzo, Molise e su gran parte del Sud con rovesci, temporali e nevicate a quote collinari in Sardegna, al Centro e sopra gli 800-1000 metri al Sud

Nella giornata di venerdì 19 marzo atteso un vortice ciclonico sull'Italia, con tempo instabile sull'arco alpino, con deboli nevicate fino in valle. Nel corso del giorno tenderà a peggiorare su Sardegna, Lazio, Marche meridionali, Abruzzo, Molise e su gran parte del Sud con rovesci, temporali e nevicate a quote collinari in Sardegna, al Centro e sopra gli 800-1000 metri al Sud ( LE PREVISIONI ).

Il meteo al Nord

Tempo in peggioramento sull'arco alpino, con spruzzate di neve fino in valle. Sul resto dei settori cielo da poco a irregolarmente nuvoloso. Valori massimi attesi tra i 4 gradi di Aosta e i 12 di Bologna e Bolzano. A Milano giornata nuvolosa.

Il meteo al Centro

Dapprima tempo in gran parte asciutto, ma con molte nubi e qualche pioggia sul Sassarese. Nel corso del pomeriggio tenderà a peggiorare ulteriormente in Sardegna, poi su Lazio, regioni adriatiche e anche in Umbria, con precipitazioni a tratti temporalesche e localmente forti. La neve scenderà sopra i 700 metri, a quote via via più basse sui versanti adriatici verso sera. Valori massimi compresi tra i 7 gradi di L'Aquila e i 13-14 di Cagliari e Firenze. A Roma prevista pioggia.

Il meteo al Sud

Cielo parzialmente nuvoloso o anche coperto sugli Appennini, poi peggiora via via più diffusamente su tutte le regioni, soprattutto su Sicilia, Calabria e Campania. Attese precipitazioni localmente intense, temporalesche e nevose sopra gli 800-1000 metri. Valori massimi attesi tra i 6 gradi di Potenza e i 14 di Palermo. A Napoli giornata di pioggia.