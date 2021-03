Covid, 502 morti in 24h. Record di ingressi in terapia intensiva: 319

Da quando il dato sugli ingressi giornalieri in rianimazione viene diffuso, cioè dal 3 dicembre scorso, non è mai stato così alto. In totale in rianimazione ci sono 3.256 persone, mentre 26.098 sono negli altri reparti Covid (+760). Balzo dei decessi: in totale sono 103.001. Secondo il bollettino del ministero della Salute, in Italia i casi registrati nell'ultimo giorno sono 20.396, su 369.375 tamponi. La percentuale di positivi è al 5,5% (era 8,5). Dall’inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 3.258.770