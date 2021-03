Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia

8/18 ©Getty

VENETO - Il passaggio del Veneto in zona arancione comporta, a partire dall'8 marzo, una "stretta" sui criteri utilizzati per le quarantene e la sorveglianza delle strutture scolastiche. Si tornerà all'allungamento del periodo di quarantena per ogni caso Covid, da 10 a 14 giorni. Nelle scuole, in caso di un cluster causato da una variante - anche solo con un altro contatto positivo - tutta la classe verrà posta in quarantena