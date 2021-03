Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 7 marzo

Nelle ultime 24 ore sono stati 20.765 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 23.641. I tamponi effettuati sono 271.336, contro i 355.024 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 7,6% (ieri 6,6%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigenici rapidi che si sommano a quelli molecolari. Sono 207 i morti, 34 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 7 marzo ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 3.067.486. Le vittime in totale sono 99.785, con 207 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale di 2.494.839. I ricoverati con sintomi sono 21.144 (+443). Sono invece 449.113 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 42.342.845 - di cui 36.013.136 processati con test molecolare e 6.329.709 con test antigenico rapido -, in aumento di 271.336 rispetto al 6 marzo. I casi testati sono finora 20.375.964, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.