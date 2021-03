Modugno, bimbo di 18 mesi muore investito per errore dal padre

Un bimbo di 18 mesi di nazionalità cinese è morto dopo essere stato investito dall'auto del padre durante una manovra in retromarcia. La tragedia è avvenuta ieri sera in un'area parcheggio sulla Sp1 a Modugno, in provincia di Bari. Stando ad una prima ricostruzione, sulla base del racconto dei familiari, il bambino era in strada dietro la macchina, e il padre, che non se ne era accorto, ha messo in moto in retromarcia e lo ha travolto.