Meteo, le previsioni di martedì 2 marzo. VIDEO

Martedì 2 febbraio l'anticiclone, presente oramai da molti giorni alle nostre latitudini, prenderà ulteriore energia. Sarà garanzia di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Da segnalare solamente la comparsa di foschie o nebbie durante la notte e il primo mattino sulla Val Padana, ma si tratterà di fenomeni piuttosto isolati. Nubi basse, nella prima parte del giorno, potranno inoltre disturbare l’area tirrenica del Centro, in particolare i litorali toscani. Le temperature saliranno di qualche grado posizionandosi ovunque su valori primaverili (tra i 16 e i 20 gradi).

Le previsioni al Nord

Tempo anticiclonico sulle regioni settentrionali, in buona parte soleggiato. Possibili nebbie o foschie dense lungo il Po. Soleggiato in montagna e lungo le coste. Massime in lieve aumento e comprese tra 15 e 19 gradi.

Le previsioni al Centro

Tanto sole sia sul versante tirrenico che quello adriatico. Velature e foschie saranno possibili lungo le coste di Lazio e Toscana in dissolvimento diurno. Nubi basse in Sardegna ma senza piogge. Temperature comprese tra 15 e 19 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo tendenzialmente soleggiato o poco nuvoloso. Qualche disturbo in Sicilia dove la nuvolosità sarà maggiore con possibili locali piovaschi. Temperature in lieve ripresa con massime comprese tra 14 e 19 gradi.