Meteo, le previsioni di mercoledì 24 febbraio

Fino alla fine del mese l’anticiclone africano dominerà la scena meteo italiana. Di conseguenza, nei prossimi 4-5- giorni, ci attendiamo giornate stabili con temperature in generoso aumento. Unica nota stonata la resistenza delle nebbie che saranno frequenti sulle pianure del Nord ma anche del Centro

L’anticiclone nei prossimi giorni porterà effetti molto positivi su tutto il Paese con tempo primaverile e belle giornate di sole. Da segnalare però la tenace resistenza della nebbia che interesserà le pianure del Nord (soprattutto quelle orientali) ma anche quelle del Centro. Ne risentirà la qualità dell’aria per la maggiore concentrazione di polveri sottili nelle città. A parte la riduzione della visibilità (soltanto al mattino), l'anticiclone riuscirà comunque a dominare la scena garantendo giornate assolate e un contesto climatico primaverile. Le temperature potranno superare i 20 gradi su tutte le regioni. Solo dalla seconda parte del weekend si intravede qualche segnale di cambiamento a causa della possibile discesa di una massa d'aria più fredda e instabile dall’Europa orientale.

Le previsioni al Nord

Nebbie al mattino sulla pianura centro orientale e lungo la costa adriatica. Tempo migliore sul versante occidentale e soleggiato in montagna. Nel corso del giorno nebbie in dissolvimento con tempo buono soprattutto su Piemonte, Lombardia, Liguria. Temperature in aumento con valori massimi tra 15 e 20 gradi.

Le previsioni al Centro

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con foschie e nebbie mattutine lungo le coste e le valli interne. Clima decisamente primaverile con temperature fino a 20 gradi.

Le previsioni al Sud

Bella giornata di sole con temperature in aumento. Pochi disturbi ma senza piogge sulla Puglia meridionale e la Calabria tirrenica. Possibili foschie mattutine lungo le coste. Massime fino a 20 gradi.